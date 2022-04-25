ترتيب الدوري التركي موسم 2022

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري التركي

طرابزون سبور 76 نقطة

فنربخشة 65 نقطة

كونيا سبور 64 نقطة

بلدية اسطنبول 57 نقطة

أضنة دمير سبور 52 نقطة

ألانيا سبور 52 نقطة

بشكتاش 51 نقطة

أنطاليا سبور50 نقطة

فاتح كاراجومروك 50 نقطة

هاتاي سبور49 نقطة

جالاتا سراي 47 نقطة

قاسم باشا 44 نقطة

كايسري سبور 43 نقطة

سيفاسبور 42 نقطة

غازي عنتاب 42 نقطة

غيرسون سبور 40 نقطة

التاي إزمير 30 نقطة

ريزيسبور 30 نقطة

جوزتيبي28 نقطة

مالاتيا سبور 20 نقطة.

ونجح جالاتا سراي التركي في تحقيق الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

تصريحات مهاجم جالاتا سراي عن مصطفى محمد

وقال محمد كريم في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة صرّح: "أشكر مصطفى محمد على صناعة الهدفين ضد بشكتاش".

وأضاف: "لقد أخبرني مصطفى قبل أن تبدأ المباراة (سأقوم بصناعة هدف لك)، وبالفعل كانت أهدافي أسهل بفضل تمريراته".

واختتم: "الآن نفكر في برشلونة، علينا أن نكون في أفضل مستوى أمامهم، يوم الخميس ننتظر الجماهير بنفس ما كانت عليه اليوم، وسنقاتل من أجلهم".

مصطفى محمد أمام بشكتاش

ظهر الدولي المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراي بكل قوة أمام غريم فريقه المحلي بشكتاش، والذي قدم فيه تمريرتين نجح فيهم صديقه في الفريق محمد كريم أكتورك، من التسجيل.

افتتح محمد كريم أكتورك أوجلو سجل التهديف مبكراً في المباراة بالدقيقة الـ 22 من خلال تمريره قدمها له الدولي المصري مصطفى محمد، ويأتي بعد الهدف الأول ويقدمه له تمرمة آخرها بعد مرور 10 دقائق ليسجل الثاني ويحسم اللقاء.