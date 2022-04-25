السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى العظيم بذكرى تحرير سيناء

هنأت السيدة انتصار، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم، باحتفالات ذكرى تحرير سيناء.
وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، قائلة: "نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوب المصريين، وهي عيد تحرير سيناء، الذي يمثل بحق عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر، الذي أكد قدرته على مواجهة أي تحدٍ لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه كاملةً".
وتابعت: "تحية لشعب مصر، العظيم، ولكل من ساهم بتضحيات غالية لإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن.. كل عام وأنتم بخير".
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