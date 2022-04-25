انتصار السيسى: ذكرى تحرير سيناء عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب...

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن عيد تحرير سيناء يمثل بحق عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر الذى أكد قدرته على مواجهة أي تحدٍ لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه كاملةً.
وقالت السيدة انتصار السيسي - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوب المصريين وهي عيد تحرير سيناء، الذي يمثل بحق عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر، الذي أكد قدرته على مواجهة أي تحدٍ لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه كاملةً..تحية لشعب مصر العظيم ولكل من ساهم بتضحيات غالية لإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن، كل عام وأنتم بخير".
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