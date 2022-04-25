رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي للاطمئنان على سير العمل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تخصيص طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي والطوارئ بأبو خليفة لتأمين الخدمات الطبية للمواطنين في إطار استعدادات الهيئة لاحتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع رفع درجة الاستعداد القصوى للتأمين الطبي لاحتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم بمستشفيات الهيئة .. ويراجع توافر ترياق ومضادات التسمم الغذائي وفصائل الدم المختلفة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشدد على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في السحور مع العاملين بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يستطلع آراء الأطقم الطبية في نظام التقييم الجديد ونظام التواصل الإلكتروني Care Connect ومنظومة التسجيل الطبي بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 160 ألف خدمة طبية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بجودة عالمية

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بجولة تفقدية ليلية مفاجئة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبمرافقته الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه استهلت الجولة بتفقد الدكتور أحمد السبكي، لمجمع الإسماعيلية الطبي، وقسم الاستقبال والطوارئ بالمجمع، وكذلك تفقد الأقسام الداخلية لإقامة المرضى والأقسام المختلفة بالمجمع، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضافت الهيئة، أنه في إطار الاستعدادات لاحتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، تم تخصيص طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي وطوارئ مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة لاستقبال أي حالات اشتباه تسمم في الإسماعيلية.

وقام الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، بالتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى للتأمين الطبي للخدمات الطبية للمواطنين، وتوافر كافة القوى البشرية من التخصصات الطبية المختلفة بمستشفيات الهيئة، إضافة إلى متابعة تنفيذ محاكاة سيناريوهات خطة الاستعداد لاستقبال أي حالات تسمم جماعية، كما راجع السبكي توافر كميات كافية من ترياق ومضادات التسمم الغذائي، وكذلك فصائل الدم المختلفة.

واستكملت الهيئة، أنه حرص الدكتور أحمد السبكي، على التحدث مع المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بمجمع الإسماعيلية الطبي؛ للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم وقياس مدى رضائهم عن الخدمة، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية والاستماع إلى آرائهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمة والرعاية الصحية المقدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

ولفتت، أن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، شدد خلال الجولة على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، وتلبية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، بما يحقق رؤية وأهداف الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية؛ وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جولته التفقدية الليلية المفاجئة، بزيارة مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، حيث شارك في سحور مع العاملين بالمستشفى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي السحور مع العاملين، استطلع آراء الأطقم الطبية حول نظام التقييم الجديد ونظام التواصل الإلكتروني للعاملين عبر تطبيق Care Connect، ومدي سهولة استخدام منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بكل سهولة ويسر، ولفت السبكي إلى أن العاملين طالبوا بزيادة موازنة التدريب التخصصي خاصة للأطقم التمريضية.

وأشار السبكي، إلى أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، هي أول مستشفى يتم تسجيله وفقًا للمعايير القومية للتسجيل المعترف بها دوليًا GAHAR2021، والمواكبة لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأضاف، أنه تم تقديم أكثر من 160 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بجودة عالمية، منها 22 ألف خدمة لعلاج مرضى الطوارئ، و 44 ألف خدمة تشخيصية عن طريق الفحص بالأشعة والمعمل، إضافة إلى أكثر 2700 عمليات وجراحات ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة وذات مهارة أو طابع خاص ومتقدمة.

وتابع، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 130سريرًا، كما تضم 5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات، وذلك في عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الأوعية، التجميل، الوجه والفكين، التجميل ، النساء والتوليد، الباطنة، الجراحة العامة)، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أنه تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار المتابعة المستمرة والميدانية للدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، للخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل من على أرض الواقع؛ للاطمئنان على سير العمل بالمنظومة والتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.