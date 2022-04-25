محافظ أسوان: دفع العمل بمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان أن المحافظة قدمت كل التسهيلات، وعوامل النجاح لدفع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية، وخصوصا توفير جميع مساحات الأراضى اللازمة سواء كانت من أملاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية والمواطنين من بداية تسليم المشروعات





جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى الأسبوعى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برئاسة محافظ أسوان وبحضور نائبه أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية. ولفت إلى أهمية تحقيق التنسيق والتكامل العرضى والرأسى بين كل الجهات المعنية لضمان الإنتهاء من كل المشروعات فى مواعيدها المحددة ودخولها الخدمة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة لأهالينا بمختلف القرى والنجوع. وأشرف عطية على استعراض نسب ومعدلات التنفيذ إذ تم الإنتهاء من 239 مشروعا، وجار العمل فى 638 مشروعا، فيما جارى تجهيز 171 مشروعا من خلال 14 جهة منفذة.

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