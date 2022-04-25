رئيس هيئة الرعاية الصحية يطمئن على سير العمل بمجمع الإسماعيلية الطبى

جدة - نرمين السيد - وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه استهلت الجولة بتفقد الدكتور أحمد السبكى، لمجمع الإسماعيلية الطبى، وقسم الاستقبال والطوارئ بالمجمع، وكذلك تفقد الأقسام الداخلية لإقامة المرضى والأقسام المختلفة بالمجمع، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضافت الهيئة، أنه فى إطار الاستعدادات لاحتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، تم تخصيص طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبى وطوارئ مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة لاستقبال أى حالات اشتباه تسمم فى الإسماعيلية.

وقام الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، بالتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى للتأمين الطبى للخدمات الطبية للمواطنين، وتوافر كافة القوى البشرية من التخصصات الطبية المختلفة بمستشفيات الهيئة، إضافة إلى متابعة تنفيذ محاكاة سيناريوهات خطة الاستعداد لاستقبال أى حالات تسمم جماعية، كما راجع السبكى توافر كميات كافية من ترياق ومضادات التسمم الغذائى، وكذلك فصائل الدم المختلفة.

واستكملت الهيئة، أنه حرص الدكتور أحمد السبكى، على التحدث مع المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بمجمع الإسماعيلية الطبى؛ للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم وقياس مدى رضائهم عن الخدمة، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية والاستماع إلى آرائهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمة والرعاية الصحية المقدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

ولفتت، أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، شدد خلال الجولة على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، وتلبية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، بما يحقق رؤية وأهداف الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية؛ وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جولته التفقدية الليلية المفاجئة، بزيارة مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، حيث شارك فى سحور مع العاملين بالمستشفى.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكى السحور مع العاملين، استطلع آراء الأطقم الطبية حول نظام التقييم الجديد ونظام التواصل الإلكترونى للعاملين عبر تطبيق Care Connect، ومدى سهولة استخدام منظومة التسجيل الطبى الإلكترونى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بكل سهولة ويسر، ولفت السبكى إلى أن العاملين طالبوا بزيادة موازنة التدريب التخصصى خاصة للأطقم التمريضية.

وأشار السبكى، إلى أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، هى أول مستشفى يتم تسجيله وفقا للمعايير القومية للتسجيل المعترف بها دوليا GAHAR2021، والمواكبة لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأضاف، أنه تم تقديم أكثر من 160 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية بجودة عالمية، منها 22 ألف خدمة لعلاج مرضى الطوارئ، و44 ألف خدمة تشخيصية عن طريق الفحص بالأشعة والمعمل، إضافة إلى أكثر 2700 عمليات وجراحات ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة وذات مهارة أو طابع خاص ومتقدمة.

وتابع، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 130 سريرا، كما تضم 5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات، وذلك فى عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الأوعية، التجميل، الوجه والفكين، التجميل، النساء والتوليد، الباطنة، الجراحة العامة)، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أنه تأتى هذه الجولات التفقدية فى إطار المتابعة المستمرة والميدانية للدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، للخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين، بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظات التأمين الصحى الشامل من على أرض الواقع؛ للاطمئنان على سير العمل بالمنظومة والتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.