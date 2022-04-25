التضامن: نفذنا 14155مشروعا لتنمية المرأة بـ 24 محافظة فى 2021 (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، وفى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها فنيًا وتشجيع الحرف اليدوية والمساهمة فى توفير فرص عمل.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، حيث إنه مشروع اجتماعى يستهدف تنمية الموارد البشرية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والتراثية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة نفذت 5 مشروعات تنمية للمرأة على مستوى 24 محافظة وهى تنمية المرأة الريفية، وتدريب المرأة الريفية على المهارات الحياتية، بالإضافة إلى تدريب المرأة الريفية فى التنمية والسكان، وتطوير دور المرأة فى إنتاج الغذاء، ومبادرات المرأة المنفذة فى قنا، إذ تم تنفيذ عدد 14155 مشروعًا خلال الفترة خلال عام 2021 وتم دعم محافظة شمال سيناء لـ154 مشروعا.



وأضافت القباج أن المرأة السيناوية رمز البطولة، معربة عن سعادتها بتسليم سيدات وفتيات شمال سيناء لماكينات خياطة ستساهم فى توفير سبل العيش لأسر هؤلاء السيدات والعاملات معهن، والتى سبقتها مشروعات تربية أغنام وماعز ووحدات انتاجية لسيدات سيناء، وكلهن من الأسر المنتجة المسجلة بالوزارة، كما ستساعدهن هذه الأدوات على تكوين وحدات انتاجية، تساهم فى انتاج منتجات تراثية، تعمل الوزارة على تسويقها من خلال معارض ديارنا.



وعرضت وزيرة التضامن على السيدات توفير الخيوط والأقمشة التى تلزم انتاجهن والتوسع فيه، من خلال إحدى الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال بشمال سيناء، مشيرة إلى أنه بالتوازى مع توفير أدوات الانتاج، توفر الوزارة للسيدات المنتجات الحضانات ليرسلن أطفالهن إليها، وكذلك الاستفادة من خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، وقروض للمشروعات الصغيرة، واستخراج كروت ميزة للتعامل البنكى وأيضا الاشتراك فى سلاسل الإنتاج بالقطاع الخاص، كل هذا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.



كما تسعى الوزارة أيضًا لدعم ومساندة الشباب والفتيات المتسربين من التعليم ومراكز إعداد الأسر المنتجة التى تضم السيدات والحرفيين ومن دورها بث روح العمل والإنتاج، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للتسويق والمعارض بإقامة المعارض المحلية والدولية لعرض منتجات الأسر المنتجة وتسويقها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك اهتمامًا بتطوير مركز الإعداد والتوجيه لرعاية ودعم مشروعات الأسر المنتجة، كما تهتم الوزارة أيضًا بتنمية النزعة التنافسية لدى الأسر المنتجة وتشجيعهم على تحقيق النجاح فى مشروعاتهم، مشيرة إلى أن هذه الشريحة تعد ركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطنى لذلك يجب رعايتهم واحتضانهم وتهيئة كل الإمكانيات لهم وسن التشريعات والنظم ودعمهم ماديًا ومعنويًا.