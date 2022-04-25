قائمة بأبرز أبطال الحرب والسلام.. حروف فى التاريخ من نور (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الذكرى الـ40 بمناسبة عيد تحرير سيناء، يلمع أسماء رفعت علم مصر على أرض الفيروز، وظل ساطعًا فى أذهان الأمة لأربعة عقود، تلك الشخصيات التى يظل البعض منها مجهول حتى تلك اللحظة، وضمن تلك الأسماء قادة الحرب الذى خططوا للنصر من البداية المفاجئة وخداع العدو إلى النهاية.





ويستعرض موقع "دوت الخليج" قائمة بأبرز أبطال الحرب والسلام فى حرب أكتوبر لتحرير سيناء الغالية كما يلى: الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى اتخذ قرار الحرب، وسعد الدين الشاذلى ومحمد عبدالغنى الجمسى والمشير أحمد إسماعيل، وبجانب قائمة كبرى من الأسماء.

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