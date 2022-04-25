أبو مازن يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال أبو مازن، فى برقية التهنئة، "نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسى، أحر التهانى القلبية"، مستذكرين فى هذه المناسبة الوطنية بطولات وتضحيات الجيش المصرى الباسل فى سبيل وطنه وشعبه.

وأعرب أبو مازن عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والحرص على العمل سويا من أجل تعزيزها والارتقاء بها للمستوى الأمثل، مثمنا مواقف مصر الأصيلة والثابتة تجاه الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع لاسترداد أرضه ومقدساته ونيل حريته واستقلاله.