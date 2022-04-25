الرئيس السيسي: تعمير سيناء الغالية بمثابة خط الدفاع الأول عنها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة لتعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، متابعا: "لعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنشر فوق ربوعها.. والتي تهدف إلى التنمية والاستفادة من خيرات سيناء وتحقيق الرفاهية لأهالى سيناء الحبيبة". وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: "الاحتفال بعيد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع المناسبات الدينية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان الذى مهد الطريق لعودة القطعة المباركة من أرض مصر".

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