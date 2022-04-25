هيئة الدواء المصرية تهنئ الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

تتقدم أسرة هيئة الدواء المصرية بتهنئة الشعب المصري، والقيادة السياسية، والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

معربين عن اعتزازهم بهذه الصفحة العطرة من تاريخ نضال الشعب المصري، الذي جسد أسمى معاني التضحية والفداء، واستطاع من خلال بطولاته العسكرية، ثم مسيرة العمل النضالي من خلال مسارات التفاوض والمباحثات السياسية؛ تكللت بتوقيع معاهدة السلام، والتي بمقتضاها عاد ثرى سيناء إلى كامل التراب الوطني، وعادت سيناء بشكل كامل إلى السيادة الوطنية المصرية، ثم أستردت طابا لاحقا بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وأن هذه الذكرى ستظل خالدة فى وجدان الأجيال المتعاقبة، وأن العمل الوطنى يمتد من ساحات المعارك إلى كل عمل مخلص وإرادة قوية تسعى إلى أن تحيا مصرنا العزيزة آمنة مطمئنة، يحدوها الرخاء والتقدم والازدهار.