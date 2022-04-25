تتقدم أسرة هيئة الدواء المصرية بتهنئة الشعب المصري، والقيادة السياسية، والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.
معربين عن اعتزازهم بهذه الصفحة العطرة من تاريخ نضال الشعب المصري، الذي جسد أسمى معاني التضحية والفداء، واستطاع من خلال بطولاته العسكرية، ثم مسيرة العمل النضالي من خلال مسارات التفاوض والمباحثات السياسية؛ تكللت بتوقيع معاهدة السلام، والتي بمقتضاها عاد ثرى سيناء إلى كامل التراب الوطني، وعادت سيناء بشكل كامل إلى السيادة الوطنية المصرية، ثم أستردت طابا لاحقا بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأن هذه الذكرى ستظل خالدة فى وجدان الأجيال المتعاقبة، وأن العمل الوطنى يمتد من ساحات المعارك إلى كل عمل مخلص وإرادة قوية تسعى إلى أن تحيا مصرنا العزيزة آمنة مطمئنة، يحدوها الرخاء والتقدم والازدهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء المصرية تهنئ الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لتحرير سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.