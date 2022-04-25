وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

- وزير التعليم العالي يوجه بتنظيم فعاليات الدورة الصيفية للجامعات والمعاهد المصرية

- عبدالغفار يكرم مُنتخب مصر للجامعات لمُشاركته فى بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف

- انتهاء منافسات الدورة الرمضانية لكليات الجامعات والمعاهد العليا المصرية تحت شعار (رمضان بيكم أحلي)

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، مساء أمس الأحد، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، ود. عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، ثمن الوزير جهود الاتحاد الرياضي في تنظيم الدورة الرمضانية بعد توقفها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، والتي تمت بمُشاركة (32) جامعة مصرية بإجمالي عدد المُشاركين في الدورة 12 ألف طالب وطالبة يمثلون عدد 456 كلية و 45 معهدًا، موجهًا الشكر للكابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والمشرف العام على الدورة الرمضانية لدعمه المُميز للدورة وكذا التغطية الإعلامية لها.

وطالب الوزير الاتحاد بضرورة الاستعداد لتنظيم فعاليات الدورة الصيفية للجامعات والمعاهد المصرية مع بداية فصل الصيف بالتعاون مع الجامعات الساحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض د.عرفة سلامة ختام مُنافسات الدورة الرمضانية لكليات الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي بدأت في 7 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن نتائج الدور نصف النهائي أسفرت عن صعود جامعات: بني سويف، وحورس، وجنوب الوادي، وبنها، لافتاً إلى انتهاء مُنافسات مرحلة التصفيات للدور النهائي وحفل الختام أمس الأحد، وتحديد المراكز الأربعة الأولي الفائزة بالدورة، وذلك بمقر نادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحت شعار (رمضان بيكم أحلي).

وافق المجلس على دعم المؤتمر العلمي "التشريعات والقوانين الرياضية لغة العصر بالوطن العربي"، والمقرر عقده خلال الفترة من 30_31 مايو المقبل، على أن تتضمن محاور المؤتمر تطوير الرياضة الجامعية.

كما وافق المجلس على تنظيم الدورة الرمضانية للطلاب الوافدين لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من 27 حتى 29 أبريل الجاري.

وأحيط المجلس علمًا باستقبال الاتحاد الرياضي للجامعات لعدد 126 طالبة على ثلاثة أفواج من طالبات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان؛ لتعريفهن بالهيكل التنظيمي للاتحاد، وكذلك أنشطته الرياضية المختلفة.

وعلى هامش الاجتماع، كرم د.عبدالغفار بعثة مُنتخب مصر للجامعات لمُشاركته فى بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف، والتى أقيمت بإيطاليا خلال الفترة من 30 مارس الماضى وحتى 3 أبريل الجارى، بمُشاركة 90 طالبًا وطالبة من 55 جامعة بـ 15 دولة على مستوى العالم، موجهاً التهنئة للفائزين في البطولة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للعبة السباحة سواء على المستوى المحلي أو العربي.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية هي الدولة العربية والإفريقية الوحيدة المُشاركة في هذه البطولة.