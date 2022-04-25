عبد العاطى : دور هام لوزارة الرى في تحقيق التنمية الشاملة بشبة...

- مسارين بطول ١٠٥ كيلومتر و (١٨) محطة رفع لنقل المياه من محطة بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء ، ونهو الأعمال بنسبة ١٥%

- محطة بحر البقر الأكبر على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم

- إنشاء (٣) قناطر و (٢) محطة رفع و (٧) كبارى ، و (٦) سحارات ، و (٢) بربخ ومفيض طوارىء ، و (٣٦) عمل تكميلي في إطار مشروع محطة بحر البقر

- بإستثمارات ضخمة .. تنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

- حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت من أخطار السيول ، وحصاد مياه الأمطار لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية

- تنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوع بتكلفة ١.٥٠ مليار جنيه وبسعة تخزينية ٩٠ مليون متر مكعب

- العمل على تنفيذ (٢٥) عمل متنوع بتكلفة ٢٥١ مليون جنيه وبسعة تخزينية ٩.٤٠ مليون متر مكعب

في ضوء إحتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء .. صرح الدكتور عبد العاطى أنه وإيماناً من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء .. فإنه يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء ، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع ، حيث يجرى العمل حالياً فى أعمال الحفر لعدد (٨) محطات رفع بالمسار الأول ، والبدء فى اعمال الاساسات لعدد (٢) محطة منهم ، ونهو أعمال حفر ١٦ كيلومتر من المسار الأول ، ونهو الأعمال المساحية فى لحوالى ٤٩ كيلومتر ، وتركيب مواسير بنسبة ٢٠% من إجمالي أطوال خطوط المواسير بالمسار رقم ١ ، وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع ١٥ %.

وأضاف سيادته أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ....).

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول .. صرح الدكتور عبد العاطى أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بإستثمارات ضخمة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوع عبارة عن (٥٣) سد و (٧٤) حاجز و (٢٢) قناة صناعية و (٢٧٤) بحيرة و(٣٠) خزان ارضى و (٦) أحواض و (٨) جسور و (٥) معابر و (١) مفيض بتكلفة تصل إلى ١.٥٠ مليار جنيه وبسعة تخزينية ٩٠ مليون متر مكعب.

كما تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ عدد (٢٥) عمل متنوع عبارة عن (١) سد و (٤) حاجز و (١) قناة صناعية و (٣) بحيرة و(١٠) خزانات ارضية و (٥) أحواض و (١) معبر بتكلفة تصل إلى ٢٥١ مليون جنيه وبسعة تخزينية ٩.٤٠ مليون متر مكعب.

وأشار سيادته لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وقد أثبتت هذه الأعمال دورها الهام في حماية المواطنين والمنشآت ..حيث تمكنت هذه الأعمال من حصاد ١.٨٠ مليون متر مكعب بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر يناير الماضى (٤٥٠ ألف متر مكعب فى بحيرة وردان لحماية مدينة أبو زنيمة – ٧٥٠ ألف متر مكعب فى بحيرة وادى إسلا لحماية طور سيناء – ١٠٠ ألف متر مكعب فى بحيرة وادى حبران لحماية طور سيناء – ٢٥٠ ألف متر مكعب فى بحيرة سد العاط لحماية مدينة شرم الشيخ – ٥٠ ألف متر مكعب فى بحيرة سد سلاف لحماية مدينة أبو رديس – ٢٠٠ ألف متر مكعب فى بحيرات سدود وادى ميعر لحماية مدينة طور سيناء) ، كما وفرت الحماية لمدن (طابا - راس سدر - طور سيناء) وقرية ابو صويرة والقرى البدوية على طريق فيران - كاترين ، وتجمعات (ابو رزق - ميعر - حيران - الوادى) ، وحماية طرق (النفق شرم الشيخ ، شرم الشيخ دهب ، وادى فيران سانت كاترين) ، وحماية خطوط الإتصالات والغاز والكهرباء وأبراج الكهرباء ، وخط مياه (ابو رديس - كاترين) ، والمنشآت السياحية بخليج نعمة وخليج السويس ، ومنفذ طابا البرى ، وهى منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن العاصفة المطرية التي ضربت وادي طابا في عام ٢٠١٤ نتج عنها خسائر مادية ضخمة ، الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية والتي نجحت في حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أي أضرار أو خسائر خلال العواصف المطرية اللاحقة ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية تمثلت في تنفيذ عدد (٤) بحيرات صناعية و (١١) قناة و (٤٤) حاجز توجيه و (٢) حوض تهدئة و (٤) حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا من أخطار السيول.

كما تم تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد (٥) بحيرات صناعية و (٣) سدود والمنفذة بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه ، كما أوشكت عملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الإنتهاء ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء عدد (٧) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش ، وإنشاء عدد (١٠) خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين ، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية) ، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الأسفل من وادى بعبع ، وعملية تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع ، بالإضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد ، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي ، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير عدد (١٠) خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافى.