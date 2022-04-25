الرى: تنفيذ مشروعات كبرى فى سيناء لتحقيق التنمية الشاملة (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه وإيمانا من الوزارة بدورها فى تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، فإنه يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء.





وأوضح عبد العاطى أن المحطة عبارة عن مسارين مواسير بطول 105 كيلومتر و18محطة رفع، إذ يجرى العمل حاليا فى أعمال الحفر لـ8 محطات رفع بالمسار الأول، والبدء فى أعمال الأساسات لمحطتين منهم، ونهو أعمال حفر 16 كيلومتر من المسار الأول، ونهو الأعمال المساحية فى لحوالى 49 كيلومتر، وتركيب مواسير بنسبة 20% من إجمالى أطوال خطوط المواسير بالمسار رقم 1، وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع 15 %.



وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة فى موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر، وإنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام)، وإنشاء 7 كبارى، و6 سحارات، و2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، و36 من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ).



وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول، صرح الدكتور عبد العاطى أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول باستثمارات ضخمة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 473 منشأ متنوع عبارة عن 53 سدا و74 حاجزا و22 قناة صناعية و274 بحيرة و30 خزانا أرضيا و6 أحواض و8 جسور و5 معابر و(1) مفيض بتكلفة تصل إلى 1.50 مليار جنيه وبسعة تخزينية 90 مليون متر مكعب.



كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ 25 عملا متنوعا عبارة عن (1) سد و4 حواجز وقناة صناعية واحدة و3 بحيرة و10 خزانات ارضية و5 أحواض و(1) معبر بتكلفة تصل إلى 251 مليون جنيه وبسعة تخزينية 9.40 مليون متر مكعب.

وأشار سيادته لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة فى حماية المدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.



وقد أثبتت هذه الأعمال دورها الهام فى حماية المواطنين والمنشآت، إذ تمكنت هذه الأعمال من حصاد 1.80 مليون متر مكعب بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر يناير الماضى (450 ألف متر مكعب فى بحيرة وردان لحماية مدينة أبو زنيمة – 750 ألف متر مكعب فى بحيرة وادى إسلا لحماية طور سيناء – 100 ألف متر مكعب فى بحيرة وادى حبران لحماية طور سيناء – 250 ألف متر مكعب فى بحيرة سد العاط لحماية مدينة شرم الشيخ – 50 ألف متر مكعب فى بحيرة سد سلاف لحماية مدينة أبو رديس – 200 ألف متر مكعب فى بحيرات سدود وادى ميعر لحماية مدينة طور سيناء)، كما وفرت الحماية لمدن (طابا - راس سدر - طور سيناء) وقرية ابو صويرة والقرى البدوية على طريق فيران - كاترين، وتجمعات (ابو رزق - ميعر - حيران - الوادى)، وحماية طرق (النفق شرم الشيخ، شرم الشيخ دهب، وادى فيران سانت كاترين)، وحماية خطوط الإتصالات والغاز والكهرباء وأبراج الكهرباء، وخط مياه (ابو رديس - كاترين)، والمنشآت السياحية بخليج نعمة وخليج السويس، ومنفذ طابا البرى، وهى منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.



وأوضح الدكتور عبد العاطى أن العاصفة المطرية التى ضربت وادى طابا فى عام 2014 نتج عنها خسائر مادية ضخمة، الأمر الذى دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية والتى نجحت فى حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أى أضرار أو خسائر خلال العواصف المطرية اللاحقة، إذ نفذت الوزارة مجموعة من الأعمال الصناعية تمثلت فى تنفيذ 4 بحيرات صناعية و11 قناة و(44) حاجز توجيه و(2) حوض تهدئة و(4) حواجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية فى طابا من أخطار السيول.

كما تم تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول وهى عبارة عن 5 بحيرات صناعية و3 سدود والمنفذة بتكلفة 245 مليون جنيه، كما أوشكت عملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الإنتهاء، كما يتم حاليا تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء 7 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش، وإنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادى وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الأسفل من وادى بعبع، وعملية تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع، بالإضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادى الجرافى، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير 10 خزانات ارضية قائمة على روافد وادى الجرافى.