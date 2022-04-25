عاجل- السيسى: قطعنا خطوات مهمة فى طريق المواطنة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى الذكرى الـ40 لعيد تحرير سيناء.
وأضاف: "سيظل يوم الخامس والعشرين من أبريل خالدا فى ذاكرك أمتنا، فتحيّة إلى كل من أسهم فى استعادة أرض سيناء المقدسة، تحية إلى شهدا مصر الخالدين فى ذاكراتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء مصر حرة أبية، وتحية إلى رجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بصبر".
كما وجه الرئيس التحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى اتخذ قرارى الحرب والسلام بشجاعة الفرسان وبرؤية القائد.
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