عاجل- قطارات إضافية بخط الصعيد.. بيان من السكة الحديد (تفاصيل الحجز)

جدة - نرمين السيد - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاثنين، تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بخط الصعيد تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذ سيستمر تشغيلها حتى 15 مايو المقبل.





وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم، أن حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بــ24 ساعة، على أن يصرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومى، كما يجرى وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد. ووجهت الهيئة، بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والأشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، كما حرصت على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدا قبل خروجها من الورش، بالإضافة إلى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها الى السفرية على الخطوط.

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