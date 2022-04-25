/694060/تعرف-على-موعد-مباراة-بيراميدز-القادمة-أمام-سيراميكا-كليوباترا-فى-الدوري-الممتاز

يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة امام نظيره سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً،ظ ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعد الخسارة من فريق مازيمبي فى الكونفيدرالية الإفريقية أمس الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

ثم حاول بعدها بيراميدز أن يتعادل وأضاعوا اكثر من كرة عن طريق فاجري لاكاي، وعبد الله السعيد الذي أصطدمت تصويبته في العارضع بأخطر فرص الفريق السماوي.

وطبق الأهلي اللعب على الهجمة المرتدة وبالفعل نجح في إستغلال إندفاع لاعبي بيراميدز، وعزز عمرو السولية بالهدف الثاني في الدقيقة 86، من توصيبة صاروخية سكنت شباك بيراميدز على ياسر شريف إكرامي.