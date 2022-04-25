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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنه يتم قبول الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
وحددت الداخلية عددا من الشروط والإجراءات التى يراعى اتباعها لقبول الطلبات، وجاءت كما يلى:
وأضافت أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تلقى طلبات حج القرعة (الشروط وطريقة التقديم) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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