بدء تلقى طلبات حج القرعة (الشروط وطريقة التقديم)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنه يتم قبول الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وحددت الداخلية عددا من الشروط والإجراءات التى يراعى اتباعها لقبول الطلبات، وجاءت كما يلى:

وأضافت أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.