يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ساسولو فى الدوري الإيطالي

/694056/يوفنتوس-ضيفا-ثقيلا-على-ساسولو-فى-الدوري-الإيطالي

يدخل فريق يوفنتوس مباراته اليوم الإثنين، ضيفاً ثقيلاً على ساسولو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين فى الدوري

يحتل فريق يوفنتوس في المركز الرابع من ترتيب جدول منافسات الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يمتلك المتصدر، فريق ميلان، 74 نقطة.

بينما يقع فريق ساسولو في المركز العاشر من ترتيب جدول منافسات الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة.

نتيجة مباراة يوفنتوس ضد فياريال

انتهت مباراة فياريال أمام يوفنتوس بالتعادل الإيجابي 1/1، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ يوفنتوس المباراة بقودة وضغط كبير واستطاعوا أن يسجلوا هدف في الدقيقة الأولى عن طريق دوشان فلاهوفيتش، ثم تراجعوا قليلاً بعد نصف ساعة لعب، في المقابل هاجم لاعبوا فياريال بقوة من عن طريق عدة هجمات شكلت خطورة على مرمى الفريق الإيطالي.

لينجح فياريال في تسجبل هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق داني باريخو، ثم بدأ لاعبوا يوفنتوس بعدها أن يحرزا هدف ثاني، وتبادل الفريقان بعض الهجمات ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية.

لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل 1/1، في إنتظار لقاء الإياب الحاسم الذي سيقام على ملعب يوفنتوس في إيطاليا.

تشكيل يوفينتوس أمام فياريال:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو، دانيلو، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كوادرادو، فلاهوفيتش، موراتا.

البدلاء: بنسوليو، بيرين، آرثر ميلو، لوكا بيلجريني، مويس كين، بونوتشي، دينيس زكريا، سول

توج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالي

توج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس بعد الفوز بنتيجة 2/1، بعدما أنتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وظهر يوفنتوس بشكل غير جيد خلال المباراة ولم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر منهم، بينما قدم إنتر ميلان لقاء قوي وأضاعوا فرص كثيره أمام السيدة العجوز.