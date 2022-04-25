حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26-04-2022

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-04-2022

مهنياً: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط

عاطفياً: احزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط، الفترة مناسبة، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام

صحياً: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26-04-2022

مهنياً: حدث مفاجئ يعجبك أو ربح ما او انتماء الى فريق يحفّزك جداً أو خبر يخصّ أحد الزملاء

عاطفياً: تحدث أمور جميلة لك وربما تروق الآخرين فتحَب وتحِب بدورك

صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضات التي تعنى بالتأمل مثل اليوغا أو السير في الطبيعة مبتعداً عن الرياضات العنيفة

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 26-04-2022

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجعاً لافتاً في عملك

عاطفياً: تجد نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد

صحياً: قد تتأرجح اليوم بين وضع صحي رائع وحيوية فائضة وفترة إحباط وآلام متنقلة

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 26-04-2022

مهنياً: مهما بذلت من جهود، فإنك قد تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجاً

عاطفياً: الخصومة مع الشريك يجب ألا تدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف

صحياً: إذا لم تخفف من استعمال طاقتك فستشعر بإرهاق كبير

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 26-04-2022

مهنياً: يشير هذا اليوم الى بلبلة مهنية يكون لأحد الزملاء دور فيها، لكنها سرعان ما تزول

عاطفياً: إنتبه لما ينقل اليك من أخبار ومعلومات ووقائع، الأمر جدّي يا عزيزي، قد يمرّ الشريك بتجربة وتشعر بالخوف

صحياً: خذ قسطاً وافياً من النوم لأن عملك ومشاكلك العاطفية يغلبان على حياتك

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26-04-2022

مهنياً: من الحكمة تدارك الأحداث لمنع حصول الأزمات، خُذ حذرك واعمل كل ما في وسعك لمقاومة السلبيات بالإيجابيات

عاطفياً: أمور إيجابية تساهم في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك وتقريب المسافة وتقوية العلاقة

صحياً: غيّر عاداتك السيئة في الغذاء قبل أن تبدأ المشاكل الصحية

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26-04-2022

الثلاثاء, 26 نيسان ,2022 - برج الميزان يوم 26 ابريل 2022 - برج الميزان غدا 26-04-2022

مهنياً: تتسلط عليك الأنظار اليوم، وقد تجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تبدل مجرى حياتك المهنية

عاطفياً: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة التوتر، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة

صحياً: اضطراب معوي يفقدك النشاط والحيوية ويجبرك على التخفيف من الحركة

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26-04-2022

الثلاثاء, 26 نيسان ,2022 - برج العقرب يوم 26 ابريل 2022 - برج العقرب غدا 26-04-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم ردود فعل كثيرة تتعلق بحياتك المهنية، وتنتجح في استيعابها

عاطفياً: قد يكون الوقت مناسباً لحسم علاقة وإنهائها إذا كانت تسبّب لك المتاعب، في الجو ارتياح

صحياً: لا تيأس من عدم التغلب على المصاعب الصحية التي قد تعتريك، بل حافظ على أمل كبير في ذلك

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26-04-2022

تنتفض على أمر أُخفي عنك أو على سر لم تطّلع عليه، وتناقش أمراً جديّاً جدّاً

عاطفياً: يتحسّن الجو بشكل كبير ويكون اليوم مناسباً جدّاً للارتباط وللوقوع في الحب ولبدء صفحة جميلة

صحياً: تختفي التوتّرات ويصبح بالإمكان التطرّق إلى المواضيع المهمّة من دون الوقوع في مطبّات الجدال

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 26-04-2022

الثلاثاء, 26 نيسان ,2022 - برج الجدي يوم 26 ابريل 2022 - برج الجدي غدا 26-04-2022

مهنياً: قد يحمل هذا اليوم إيجابيات بسبب أحداث تخصّ بعض الشركاء أو الاصدقاء أو الأفرقاء

عاطفياً: تتعامل مع أمور جديّة وتلاقي دعماً من الشريك أو تدعمه لمواجهة بعض مشاكله

صحياً: لا تفرط في الاعتماد على طاقتك لإنجاز مشاريعك، فقد تنهار في أي لحظة بفعل الإرهاق

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 26-04-2022

مهنياً: قد لا يلائمك هذا اليوم بل قد يولّد انفعالات شديدة وردود فعل عنيفة

عاطفياً: ساير الوضع ولا تعقّد الأمور أكثر بينك وبين الحبيب، وكن متفائلاً بمستقبل علاقتك به

صحياً: لا تهمل اي عارض ولا تتورّط في أي مشكلة، بل قف على الحياد وابتعد عن الأماكن الخطيرة فقد تصاب بحادث

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-04-2022

مهنياً: مصاعب وحواجز تتضاعف هذا اليوم، إيّاك أن تيأس، وحتى لو تعرّضت لاستفزاز، لا ترد عليه باستفزاز آخر

عاطفياً: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنّه له

صحياً: كن أكثر دقة في إنجاز واجباتك الرياضية الضرورية ولكن ليس إلى حد الإرهاق