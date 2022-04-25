المحافظ وقيادات أسيوط يقدمون التهانى بـ عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وكانت إيبارشية أبو تيج وصدفا والغنايم والقوصية ومنفلوط، قد احتفلت أمس الأحد، بـ عيد القيامة المجيد، وصلى الأنبا أندراوس مطران أبوتيج القداس، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

وقدمت قيادات محافظة أسيوط التهنئة بـ عيد القيامة بمقر المطرانية، حيث قدمت التهانى إلى الأنبا توماس، أسقف إيبارشية القوصية ومير، كما قدمت التهانى إلى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط وإلى الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.