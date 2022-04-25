نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 جميع المحافظات، يقوم كثير من المستخدمين والمواطنيين في مصر بالبحث عن طرق الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وقد أتاحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة الاستعلام عن الفواتير عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، كذلك أتاحت الاستعلام عن طريق روابط الشركات التسعة التابعة لها وعبر تطبيق احسب فاتورتك، وفي هذا المقال نطلعكم على طرق الاستعلام عن فواتير الكهرباء 2022.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 جميع المحافظات

تسعى وزارة الكهرباء إلى التسهيل والتيسير على المواطنين في الاستعلام عن فواتير الكهرباء لذا وفرت هذه الخدمة إلكترونيًا ويمكنكم الاستفادة منها باتباع الخطوات التالية:-

افتح الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء

اختر أيقونة خدمات الاستعلام عن الفواتير الكهربائية

حدد الشركة التابع لها حسب نطاقك الجغرافي

حدد الاسم

أدخل رقم العداد المكون من10 أرقام

الاستعلام من روابط شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 بالدخول على روابط شركات توزيع الكهرباء حسب المحافظة التي تتبع لها وإليكم روابط الشركات التسعة:-

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

الاستعلام عن الفاتورة عن طريق تطبيق احسب فاتورتك

يستطيع كل مستهلك يحمل هاتف يدعم نظام أندرويد تحميل تطبيق معرفة قيمة فاتورة الكهرباء احسب فاتورتك من خلال جوجل بلاي، وفي حال أراد المواطن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، فكل ما يفعله هو وضع قراءة عداد الكهرباء الفعلي وفاتورة الكهرباء الخاصة به، ليحسب التطبيق صحة الفاتورة من عدمها.

يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات التي تساعد المستهلك على معرفة كيفية حساب الفاتورة فضلًا عن الشرائح المختلفة لهاكذلك يحتوي على أهم النصائح والإرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء ويمكن حصر خدمات التطبيق فيمايلي:-

معرفة قيمة الفاتورة

معرفة الشريحة التى تحتسب بها فاتورتك

احتساب فاتورتك ومراجعتها

أهم النصائح والإرشادات التي تمكنك من الترشيد في الكهرباء

التنبيه بضرورة الترشيد وخفض الأحمال في حالة دخولك لشريحة أعلى

عرض أسعار الكهرباء والتعريفة والشرائح المختلفة للاستهلاك سواء كانت منزلية أو تجارية

عزيزي القارئ قدمنا لك في السطور السابقة روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 جميع المحافظات، لتتمكن من الاستعلام عن قيمة فاتورتك عن طريق الدخول لرابط الشركة القابضة أو روابط الشركات التابعة لها أو من خلال تطبيق احسب فاتورتك.