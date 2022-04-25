ليه 15 جنيه مش أكثر ولا أقل؟.. اعرف كيفية حساب الإفتاء لمقدار زكاة الفطر

جدة - نرمين السيد - ونشرت دار الإفتاء المصرية، كيفية حسابها لزكاة الفطر، وقالت عبر صفحتها: "طريقة قيمة زكاة الفطر بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة ولغة عامية أيضا سهله وبسيطة". وقالت: "حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله، طيب سعر أردب القمح كام ٩٠٠ جنيه، والأردب فيه ١٥٠ كيلو، يبقى سعر الكيلو كام ٦ جنيه، طيب والزكاة أد إيه صاع من قمح، طيب الصاع يساوى كام كيلو طلع يساوى ٢.٠٤ كيلو، يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ٦، يطلع الناتج ١٢.٢٤ جنيه، ودار الإفتاء قالت إنه ١٥ جنيه، يعنى كمان مزودين عن السعر بشويه بحيث اختلاف الأسعار فى الأردب، و ١٥ جنيه الحد الأدنى يعنى طلع أكتر من ١٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ١٥ جنيه، وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول يوم فى رمضان، ويجوز إخراجها نقدًا".

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