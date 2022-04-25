/694054/أحمد-موسى-مهاجمة مارين-لوبان-له-دور-في-خسارتها-الانتخابات-الفرنسية-أمام-ماكرون
قال الإعلامي أحمد موسى، ان الرئيس الفرنسي ماكرون حصد ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدمًا على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، منوها نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%، وهي نسبة غير مسبوقة تعبر عن المزاج الفرنسي.
دوت الخليج
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على صدى البلد، مضيفا:” ان هذه المرة الاولى منذ 20 عام يفوز فيها الرئيس الفرنسي لمدتين متتاليتين، لافتا الى انه يوجد أمامه تحديات كبيرة في فرنسا.
أحمد موسى: علاقة الرئيس ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر
وتابع أن علاقة الرئيس ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر جيدة، وايضا علاقته جيده مع الدول العربية مثل الامارات ، معقبا ان الرئيس المنتخب بدأ في تلقي التهاني من عدة دول عربية وأوروبية بالفوز.
وتابع موسى:” تحدثت مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف عن الحجاب وهاجمته وهو ما كان له دور في هزيمة على الرغم انها اعتذرت بعد ذلك في خطاب لها ، ولكن اليمين المتطرف في صعود متنامي حيث حصوله على نسبة 42 % امر يثير القلق .
أحمد موسى: مهاجمة مارين لوبان له دور في خسارتها الانتخابات الفرنسية أمام ماكرون
وأـكمل:” تواجدت مخاوف من صعود مارين لوبان للحكم في فرنسا، مفسرا ذلك انها كانت تدعم انسحاب الدولة الفرنسية من حلف الناتو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد موسى: مهاجمة مارين لوبان له دور في خسارتها الانتخابات الفرنسية أمام ماكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.