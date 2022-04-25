/694054/أحمد-موسى-مهاجمة مارين-لوبان-له-دور-في-خسارتها-الانتخابات-الفرنسية-أمام-ماكرون

قال الإعلامي أحمد موسى، ان الرئيس الفرنسي ماكرون حصد ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدمًا على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، منوها نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%، وهي نسبة غير مسبوقة تعبر عن المزاج الفرنسي.

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وتابع موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على صدى البلد، مضيفا:” ان هذه المرة الاولى منذ 20 عام يفوز فيها الرئيس الفرنسي لمدتين متتاليتين، لافتا الى انه يوجد أمامه تحديات كبيرة في فرنسا.

أحمد موسى: علاقة الرئيس ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر

وتابع أن علاقة الرئيس ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر جيدة، وايضا علاقته جيده مع الدول العربية مثل الامارات ، معقبا ان الرئيس المنتخب بدأ في تلقي التهاني من عدة دول عربية وأوروبية بالفوز.

وتابع موسى:” تحدثت مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف عن الحجاب وهاجمته وهو ما كان له دور في هزيمة على الرغم انها اعتذرت بعد ذلك في خطاب لها ، ولكن اليمين المتطرف في صعود متنامي حيث حصوله على نسبة 42 % امر يثير القلق .

أحمد موسى: مهاجمة مارين لوبان له دور في خسارتها الانتخابات الفرنسية أمام ماكرون

وأـكمل:” تواجدت مخاوف من صعود مارين لوبان للحكم في فرنسا، مفسرا ذلك انها كانت تدعم انسحاب الدولة الفرنسية من حلف الناتو.