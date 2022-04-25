/694053/جو-بايدن-يهنئ-ماكرون-على-انتخابه-لولاية-ثانية-لرئاسة-فرنسا

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الموافق الأثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر مضيفا:” أهنأ إيمانويل ماكرون على انتخابه لولاية ثانية رئيسًا لفرنسا التي تعد أحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة وشريكة أساسية في مواجهة التحديات العالمية.. أتطلع قدمًا للعمل المشترك مع فرنسا وماكرون، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والدفاع عن الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي".

جو بايدن يهنئ ماكرون على انتخابه لولاية ثانية لرئاسة فرنسا

هذا وشهد يوم الاحد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان.

وحاء هذه النتائج بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع بشأن فوز الرئيس الفرنسي ماكرون.