/694052/محمد-عبد-العزيز-قرارات-العفو-الرئاسي-تنبع-من-المسار-الديموقراطي-الذي-اختارته-مصر-في-30-يونيو

قدم النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو لجنة العفو الرئاسي، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قررات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها اليومن منوها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن يكون هؤلاء الشباب في بيوتهم قبل عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي، المذاع على قناة الحدث اليوم، مشيرا الى ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت اليوم بشأن إخلاء سبيل مجموعات من الشباب، معقبا:” الشباب الذين لم يخرجوا اليوم سيتم خروجهم غدا ليصل عددهم إلى 41 شخصا.

محمد عبد العزيز: قرارات العفو الرئاسي تنبع من المسار الديموقراطي الذي اختارته مصر في 30 يونيو

وتابع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن هذه المبادرة تأتي في اطار الاستمرار للحوار السياسي الذي دعا اليه الرئيس السيسي خلال لقاءه مع الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف بعد جولته الاخيره في توشكى ليشهد حصاد القمح، حيث ذكر انه سيكون هناك حديث موسع بشان الحوار السياسي في اطار بناء الجمهورية الجديدة والتي تعتمد على حرية الرأي والتعبير.

محمد عبد العزيز:توسع عمل لجنة العفو الرئاسي ليشمل عملها الغارمين والغارمات بجانب الافراج عن المحبوسين

ولفت النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان هذه العفو ياتي في اطار عودة لجان العفو الرئاسي، والذي ستتوسع ليشمل عملها الغارمين والغارمات، حيث سيتم الأفراج عن مجموعات أخري في الآونة القادمة معقبا:” دي مجموعة خرجت وسيتم الافراج عن مجموعات اخرى”.

محمد عبد العزيز: الجمهورية الجديدة تتوجه لمزيد من حرية الراي والتعبير ومزيد من المسار الديموقراطي

واختتم ان الجمهورية الجديدة تتوجه لمزيد من حرية الراي والتعبير ومزيد من المسار الديموقراطي الذي اختارته مصر في 30 يونيو والتي تتسع للجميع طالما لم ينزلق للعنف والافكار الارهابية.

ونوه محمد عبد العزيز ، ان قرارت العفو الرئاسي تاتي في اطار الاستراتيجية الوطنية التي اتخذتها مصر، مثمنا باعتباره وكيل لجنة حقوق الانسان السير في هذا المسار والذي يأتي برغبة وطنية في المقام الاول.