راجعين يا هوى الحلقة 23.. شريفة توافق على الزواج من مختار

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شهدت الحلقة 23 من مسلسل راجعين يا هوى تصاعد كبير في الأحداث، وانتظرها محبي المسلسل بشكل كبير، لذا دوت الخليج ترصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 23

تمحورت أحداث الحلقة 23 من مسلسل راجعين يا هوى، حول ذهاب الدكتورة ماجي لزيارة بليغ لتقول لتخبره عن حضور صديقة ولاء لها لتطلب منها البعد عنه.

‎ويجلس بليغ مع أصدقائه على المقهى ومنهم عبد الله مختار الذي يريد شراء بيت الجمالية لكن بليغ قال له أن ينسى شراء هذا البيت لأن اصحاب ذلك البيت لا يريدوا ان يبيعوه.

كما وافقت شريفة على الزواج من عبد الله مختار مقابل عدد من الطلبات الكبيرة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قصة مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

يغنى المطرب مدحت صالح تتر البداية والنهاية للمسلسل والأغنية بعنوان "حنيت لـ البيت" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي نادر حمدي.

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مواعيد مسلسل راجعين يا هوى

يتم عرضه عبر 4 شاشات تلفزيونية، هي: شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، العرض الثاني على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35، تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC للمرة الأولى في الساعة 4:30 فجرًا، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في الساعة 2:30 مساءً.