/694050/خاص-إلهام-شاهين-ردا-على-تصريحات-عبير-الشرقاوي-بطلوع-الروح-معمول-للعقول-الهبلة-اللي-زيها

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات إلهام شاهين عن مسلسل بطلوع الروح والهجوم عليه

ردت إلهام شاهين على تصريحات عبير الشرقاوي في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، قائلة: “احنا عاملين المسلسل مخصوص للعقول اللي زي دي اللي فاهمين ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقة، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.

إلهام شاهين عن عبير الشرقاوي: تروح تشوف الدواعش وهما بيغتصبوا الأطفال هي عاملة خلط بين الاسلام والارهاب

وأضافت: “عايزاها تدخل تكتب عن الستات اللي تعرضوا لداعش وتشوف البنات اللي بتحكي قصصها مع داعش ازاي بياخدوا بنات صغيرة وفضلوا بيغتصبوا فيهم سنين طويلة، هل ده من الدين؟، هي عاملة خلط بين ان ده الاسلام بجد ولا لا، دا مش اسلام خالص، ولا يمت له بصلة، دول ناس من بلاد أخرى مالهم بسوريا وأرض وحكومة سوريا واللي بيحصل فيها، عشان ناس تروح تشتغل في دولة اخرى دي ناس مرتزقة، كل من ليس له مهنة يروح يدور على مهنة وتبقى مهنته الارهاب، ويطلع عقده الجنسية واللي فيها عنف، وهو دا اللي احنا بنفهمهلكم، المسلسل مفهوش هبل، اللي بتتكلم الكلام ده هي اللي دماغها فيها هبل، لانها فاهمة ان داعش هو اللي الاسلام مع الأسف والحمدلله اننا عملنا المسلسل ده عشان نفهم العقول اللي مش فاهمة”.

هجوم عبير الشرقاوي على مسلسل بطلوع الروح

هذا وكانت قد كتبت عبير الشرقاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح.. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة.. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله، ومستعدين للموت في أي لحظة"

وتابعت: "إحنا عارفين إنهم على باطل آه، بس هما مش عارفين هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق، وأي حد جنبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده، بقى معقولة البطل إللي بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم، وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته.. أرحمونا يا هبل.. خسارة الفلوس والله".