طرح البوستر الرسمي لمسلسل «البيت بيتي» بطولة كريم عبد العزيز ومصطفى خاطر

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نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز البوستر الرسمي لمسلسل «البيت بيتي» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ومن المقرر أن يعرض حلقاته قريبًا عبر منصة شاهد.

دوت الخليج

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مسلسل البيت بيتي المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة

مسلسل البيت بيتي

وأوضح البوستر أبطال المسلسل الثلاثة، وهم كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر وميرنا جميل، بشكل يعكس إطار الرعب الكوميدي الذي تدور فيه أحداث مسلسل «البيت بيتي».

ومسلسل «البيت بيتي» من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إنتاج أمير شوقي، إخراج خالد مرعي، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سامي مغاوري، وتدور أحداثه في 10 حلقات فقط.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

ومن الجدير بالذكر، أن شارك كريم محمود عبد العزيز مؤخرًا في بطولة فيلم «من أجل زيكو» من تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، محمود حافظ والطفل يوسف صلاح.

وكانت أغنية الغزالة رايقة، هي الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والعمل إخراج بيتر ميمي.

يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.

كلمات أغنية الغزالة رايقة ياليل ليل يا ليل..لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة.. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه..ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة..طب وحياة المحبة مادام..جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي.. الطلبة دي لا ده قلبي.. بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متاسسين بأساسه.. وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان...ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته... مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال.. الطلبة دي لا ده قلبي .. الطبلة دي لا ده قلبي... بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة... يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه.. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة... طب وحياة المحبة مادام جيت..خلاص خليك.