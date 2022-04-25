/694043/أماني-خالد-تعلن-ترشحها-على-أمانة-الشباب-بانتخابات-المصري-الديمقراطي-الاجتماعي

تحدثت أماني خالد عبدالله عن ترشحها على أمانة الشباب بانتخابات المصري الديمقراطي الإجتماعي خلال الفترات المقبلة.

دوت الخليج

ونوهت أماني خالد عبدالله على أن أهم خطوة في برنامجها كأمينة شباب الحزب هو توجيه طاقات الشابات والشباب نحو عدد من البرامج المحددة (النقابات، البرلمان ، المحليات ، اتحادات الطلاب) معلنة انه خلال سنة واحدة سوف يمتلك الحزب شباب ممثل لكل برنامج، كما ان كل فريق سوف يتكون من :

-مرشحين مُحتملين للأربع كيانات - باحثين يقوموا بالعمل على ملفات برامج الحزب - كوادر تتنظيمية تساند مرشحي الحزب في كل ملف على حدى

امانى خالد تعلن ترشحها على أمانة الشباب بانتخابات المصري الديمقراطي الإجتماعي

وتابعت اماني عبدالله :” اذا استمر شباب الحزب على تطوير نفسه من خلال تلك البرامج، سوف يتم العمل خلال أي محفل انتخابي قادم لتحقيق نتائج ملموسة.

واكدت عبد الله انه يتم العمل على تجهيز كوادر للترشح في مختلف المحافل الانتخابية.

وننشر فى السطور التالية السيرة الذاتية لـ”أماني خالد عبدالله“ المرشحة على أمانة الشباب بانتخابات المصري الديمقراطي الإجتماعي

الإسم : أماني خالد عبدالله الشهرة : أماني خالد المحافظة : الفيوم

العمل :

• موظفة في شركة المصرية للإتصالات • باحث ميداني بمؤسسة الشهاب لمتعايشين فيروس نقص المناعة البشرية

الشهادات :

• ليسانس آداب علم النفس جامعة الفيوم • دبلومة تخاطب كلية البنات جامعة عين شمس • دبلومة علم النفس الإكلينيكي جامعة عين شمس • تمهيدي ماجستير علم النفس الإكلينيكي جامعة عين شمس • ماجستير علم النفس الإكلينيكي جامعة الفيوم .

المناصب الحزبية :

• عضو عامل في الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي من سنة ٢٠١٢ • رئيس إتحاد الشباب بالفيوم من ٢٠١٥ حتي ديسمبر ٢٠٢١ • عضو الهيئة العليا من ٢٠١٥ حتي ديسمبر ٢٠٢١ • مسؤل ملف المرأة لاتحاد الشباب المركزي من فبراير ٢٠٢٠ حتي تاريخه • عضو الهيئة العليا من يناير ٢٠٢٢ حتي تاريخه • عضو مدرسة الكادر بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي و مدرب معتمد بها

الاعمال النقابية / جمعيات :

مثقف قرين لدي شبكة Y-peer Egypt شبكة تثقيف الأقران من ٢٠١٥ حتي الآن

مسؤل المتابعة والتقييم لدي شبكة Y-peer Egypt شبكة تثقيف الأقران من يناير ٢٠٢٠ حتي تاريخه

ممثل الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي في مجلس الشباب المصري في برنامج شركاء في المناخ .

مشاركات و انشطة و ملفات بها مسئوليات و انجاز :

• تدريب الصحة الإنجابية لعدد كبير من السيدات في جميع مراكز الشباب بمحافظة الفيوم • تقديم الدعم النفسي لعدد من السيدات المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية • تقديم الدعم النفسي لمتعايشين فيروس نقص المناعة البشرية • وضع أجندة وطنية في برنامج شركاء في المناخ مع مجلس الشباب المصري