/694049/البابا-تواضروس-خوفي-أثناء-فترة-الاخوان-لم-يكن-على-الكنائس-بل-الوطن القيمة-الأولى-في-حياة-الإنسان

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،انه يوم حـرق الكنايس على يد الإخوان في أغسطس 2013 بعد ثورة 30 يونيه، كان يوم صعب عليه جدا معقبا:” كانت لحظات صعبة جدا في حياتي ولحظة قاسية .. كنت لسه مكملتش شهور في البطريركية، والأخبار بتيجي من كل مكان في مصر عن الحرايق والاعتداءات علي الكنائس في المحافظات “.

البابا تواضروس: خوفي أثناء فترة الاخوان لم يكن على الكنائس بل الوطن: القيمة الأولى في حياة الإنسان

وتابع خلال لقاءه ببرنامج 9090 المذاع على الراديو :” كل خوفي وقلقي كان على مصر الوطن، لأن أي كنيسة أو مبني بتتهد وتتبني عادي مش دي القضية، لكن الأهم سلامة الوطن، وسلامة العلاقة ما بين المصريين كلهم”.

دوت الخليج

وتابع:” كنت حريص على الوطن قبل المباني، لأن الوطن هو القيمة الأولى في حياة الإنسان وهو اللي بيُمنح للإنسان قبل أي حاجة.. وقتها لما سألوني قلت عن حرق الكنايس قلتلهم الوطن أهم وقلت "وطن بلا كنائس ..خير من كنائس بلا وطن".

البابا تواضروس: ربنا استجاب لدعائي والكنايس اللي اتهدت اتبنت وطلعت اجمل واحلي م الأول

واكل :” في اللحظة دي كان ضروري أكون متماسك واكلم ربنا بقلبي ولساني وكل جوارحي.. وقلت لربنا "استر يارب على مصر .. استر يارب علي الوطن.. استر على البلد.. استر على الناس".

واستطرد:” فعلا ربنا استجاب وستر علي بلادنا، والكنايس اللي اتهدت اتبنت وطلعت اجمل واحلي م الأول وفرحنا كلنا ورئيس الجمهورية زار الكاتدارئية وعيّد في عيد الميلاد، وبقت عادة جميلة والكل فرح.. لأن الكلام مع ربنا يقدر يحول المحنة إلى منحة!