/694048/شريف-حافظ-راجعين-يا-هوى-تحدي-بالنسبة-لي-واعتذرت-عن-أعمال-لهذا-السبب-خاص

حقق الفنان شريف حافظ نجاحا كبيرًا ضمن الموسم الرمضاني بمشاركته في عملين وهما “الاختيار 3” مع أحمد عز و”راجعين يا هوى” مع الفنان خالد النبوي.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مشاركة شريف حافظ في رمضان 2022.

شريف حافظ رمضان 2022

قال الفنان شريف حافظ في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “شرف كبير وفرصة كبيرة إني أعمل في بداياتي مع مخرج أعمال وطنية متميز في أفلام الأكشن والحركة، وسعيد بالتجربة جدًا لعملي مع الفنان أحمد عز والمسلسل حقق لي حلمين”.

وأضاف: “وهما العمل في مسلسل وطني والعمل مع أحمد عز وبيتر ميمي والكواليس كانت لطيفة ومميزة والفنان أحمد عز كوميدي في الكواليس وكلها ضحك وتلقائية وكنت سأشارك في الموسم الثاني من مسلسل الاختيار بدور شهيد ولكن لم يكن لي نصيب”.

شريف حافظ مسلسل راجعين يا هوى

وفيما يخص مشاركته في مسلسل راجعين يا هوى قال في تصريحه الخاص: “رشحني للمسلسل المخرج محمد سلامة وقال لي إن الدور مهم جدا وسيؤثر في الكارير الخاص بي بعد مسلسل ستات بيت المعادي وجسدت خلاله شخصية مختلفة تماما ومتناقضة”.

وتابع: “ولي الشرف في العمل برائعة من روائع أسامة أنور عكاشة وسعيد بتحويل المسلسل الإذاعي إلى مسلسل تلفزيوني وتم تفصيل الشخصيات بطريقة مميزة واحترافية.. وكنت اهتم بتغيير شكلي وملابسي ومستوى الصوت بالإضافة إلى الحركة ليكون مختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية”.

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وعن ظهوره بأكثر من شخصية في رمضان قال الفنان شريف حافظ: “أنا لا أحب أن أظهر في أعمال كثيرة ولكنني في مرحلة الانتشار ومسلسل الاختيار واجب وطني ليس مثل عمل آخر وتمثيلي في مسلسل راجعين يا هوى كان أصعب ومثل تحدي بالنسبة لي”.

وحول أعماله المقبلة استكمل كلامه قائلًا: “أود أن أجسد شخصيات لم أقدمها من قبل وأدوار بها أكشن وإثارة مثل سفاح وأعمال وطنية، بجانب وصولي إلى العالمية، وإذا رفضت أدوار بسبب انشغالي بتصوير أعمال أخرى بسبب ضيق الوقت”.