/694045/الصحة-متوسط-الإصابة-اليومية-لكورنا-89-حالة-والوفيات-6

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، ان وجود اصابات غريبة لحالات كورونا امر عادي، ويتم دراسته بشكله عادي جدا.

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ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي، المذاع على قناة الحدث اليوم، اننا مازلنا في معدلات انخفاض في متوسط الاصابة بفيروس كورونا، مشيرا الى ان معدلات الاحتياج للعزل المنزل وصل الى 89 حالة وهو رقم لم نصل اليه من قبل، ومعدلات الوفيات وصلت الى 6 حالات كما ان نسبة احتياج الدخول إلي المستشفيات لا تزيد عن 4% و3 % في الرعايات وتم تطعيم 34 مليون مواطن وهذا يقرب من 60% من الفئة المستهدفة.

الصحة: متوسط الإصابة اليومية لكورنا 89 حالة.. والوفيات 6

واوضح الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحةان إصابات كورونا بسيطة ولا تؤدي إلي تدهور الحالة الصحية للمصاب ، مؤكدا أن مصر بها الأن انخفاض كبير في إصابات كورونا وهذا واضح للجميع.

معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة إن معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا في اقل درجاتها منذ بداية الجائحة ، لافتا إلي أن معدلات العزل المنزلي أيضا في اقل حالاتها .