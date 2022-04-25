/694044/الأطباء-يحاولون-الحفاظ-على-استقرار-حالته-نجل-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-يكشف-تطورات-صحته

كشف نجل عبد الرحمن أبو زهرة في أمس الاحد عن دخول والده العناية المركزة للمرة الثانية بعد ساعات من إعلان خروجه من المشفى دون الكشف عن السبب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب دخول عبد الرحمن أبو زهرة للعناية المركزة للمرة الثانية

كشف نجل عبد الرحمن أبو زهرة عن سبب دخول والده للمستشفى للمرة الثانية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، فقال: “ يوم الخميس خرجنا من المستشفى إلى البيت بعد نجاح العملية التي خضع لها والدي بسبب إصابته بكسر في الحوض، وقرار الأطباء بإمكانية متابعة حالته في المنزل، واستمر بحالة جيدة حتى يوم الجمعة وتناولنا الإفطار معا”.

وتابع: “في وقت الإفطار اشتكى من عدم قدرته على التنفس وكانت درجة حرارته مرتفعة، واتصلنا بالإسعاف وتم نقله للمستشفى مرة أخرى، حتى الآن لا نعرف هل أصيب بالتهاب بعد العملية، وهو في حالة وعي ويستطيع الكلام معنا، والأطباء يحاولون الحفاظ على استقرار حالته، وأشكر سيل الرسائل والمشاعر والمكالمات من الناس الذين اطمأنوا على والدي”.

دخول عبد الرحمن أبو زهرة للعناية للمرة الثانية

وكان قد كتب نجل عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن اسرة الفنان عبدالرحمن ابوزهرة نرجو من جميع الصحفيين والاعلاميين ومعدين البرامج والمواقع ان يتفهموا اننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته الي حالته الطبيعية واتقدم باعتذاري لأي شخص او صحفي او اعلامي حاول الاتصال بي او اخواتي ولم نستطع الرد عليه.. بالفعل تم نقله مرة اخري امس الي العناية المركزة واشكر الجميع علي اهتمامهم ".

معلومات حول عبد الرحمن أبو زهرة

تخرج الفنان عبدالرحمن أبو زهرة من معهد الفنون المسرحية وعمل في المسرح القومي عام 1959 وكانت أول أعمالة المسرحية عودة الشاب للأديب الكبير توفيق الحكيم.

وعاش عبدالرحمن أبو زهرة قصة حب طويلة مع زوجته الكاتبة سلوى الرافعي، وهو ما ظهر خلال لقاءات في القنوات الفضائية، فكان دائما يتحدث عنها وعن علاقة الحب والمودة التي ربطته بشريكة حياته والتي كان يعتبرها الأم، الزوجة، الحبيبة، الصديقة، والابنة المدللة عنده.