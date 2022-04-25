مش أول واحدة أتطلق!.. منة عرفة تعلق على أزماتها مع زوجها في «ضرب نار»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء منة عرفة في برنامج ضرب نار

منة عرفة برنامج ضرب نار

تستضيف الإعلامية داليا فؤاد، الفنانة منة عرفة في برنامج ضرب نار المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، لترد على تصريحات زوجها محمود المهدي في نفس البرنامج.

وستكشف خلال اللقاء تطورات جديدة في علاقتها بزوجها محمود المهدي وتفاصيل الخلافات الأخيرة بجانب الأزمات الإعلامية التي ارتبطت بعلاقتهما وأخبار الانفصال والعودة أكثر من مرة.

وسترد منة عرفة لأول مرة على حقيقة اتفاقها المسبق مع زوجها ومع الفنان محمد نجاتي لاصطناع أزمتهما الشهيرة للفت الأنظار وتصدر التريند.

تصريحات منة عرفة

وخلال اللقاء المقرر عرضه على جزأين سترد منة عرفة على أسئلة عن طبيعة علاقتها بزوجها السابق وهل تقبل بالعودة إليه مجددا، وذلك في تمام الساعة 9:05 مساء وستكشف أزماتها المتواصلة داخل الوسط الفني منذ أعلنت شروطها الأخلاقية.

وقالت منة عرفة في برومو الحلقة: “هو أنا كنت وحشة أوي كدة؟؟ وأنا مش أول واحدة أتجوز وأتطلق وأرجع؟”، وستشهد الحلقة العديد من التصريحات القوية.

ويذكر أن منة عرفة كانت قد نشرت أول صورة لها منذ إعلان انفصالها عن زوجها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها قائلة: “ستعاني كتيراً، حينما تكون انت نقياً من الداخل وكل الاشياء من حولك ملوثة”.

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وفي سياق آخر، كانت الفنانة منة عرفة حلت ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج سابع سما، المُذاع عبر شاشة قناة النهار الفضائية، وقالت: “إن الفنانة إلهام شاهين هاجمتني في أكثر من مناسبة بسبب إعلان رفضي لتمثيل البوس والاحضان في الأفلام في أحدى اللقاءات التلفزيونية.. وتحدثت عني بالاسم”.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قالت: “منة عرفة تقعد في البيت طالما رفضت تأدية مشاهد البوس والأحضان في الأفلام وقالت: ومفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وسينما غير نظيفة، واللي مش عايزة تتباس ولا تتحضن تقعد في البيت”.