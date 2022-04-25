/694041/نادية-الجندي-عن-ياسر-جلال-محدش-كان-مؤمن-بموهبته-وهذا-سبب-عدم-دخولها-في-علاقات-عاطفية

تحدثت الفنان نادية الجندي خلال لقائها ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة mbc مصر عن بعض نجوم الوسط الفني من ممثلين ومخرجين كان رأسهم الفنان ياسر جلال التي كان لها الفضل في اكتشاف موهبته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نادية الجندي عن ياسر جلال وبعض نجوم الوسط الفني

بدأت ياسمين عبد العزيز مقدمة برنامج كلام الناس بعرض بعض الصور على نادية الجندي، وكانت البداية بياسر جلال التي قالت عنه: “عبقري وكل يوم بيثبت انه بيطور من نفسه وبيغر من أدواره وأنا سعيدة بيه جدا ورؤيتي فيه كانت صائبة، وفي أول ظهوره ناس كتير مكنوش مؤمنين بموهبته”.

وكان الثاني المخرج يوسف شاهين التي أشارت انه في اخر أيامه كان يريد مشاركتها في عمل فني لكنه لم يكتمل، أما عن زوجها المخرج محمد مختار فوجهت رسالة له، قالت فيها: “حرام منتج كبير زي محمد مختار يبقى بعيد عن الساحة، اظهر بقى وبطل كسل”.

نادية الجندي تكشف سبب بعدها عن العلاقات العاطفية وتوقفها عن تجسيد قصة حياة تحية كايروكا

وتحدثت نادية الجندي عن سبب ابتعادها عن الدخول في علاقات عاطفية رغم سعى الكثير لها، مشيرة إلى أنها تعيش لفنها فقط، أما عن كواليس تجسيدها لقصة حياة تحية كايروكا، فقالت: “شافتني في فيلم وعجبتها في الدور وطلبت مني أعمل شخصيتها، مضيت مع المنتح كامل ابو علي وبعد فترة حصل مشاكل مع الورثة والموضوع فشل”.

نادية الجندي تقع في موقف محرج بسبب الغيرة

وكشفت نادية الجندي عن موقف محرج تعرضت له بسبب الغيرة فقالت: “كنت بصور خارج مصر ومعايا نجم متجوز جديد عن قصة حب وحصل مشكلة ان مراته صممت انه ميصورش مع نادية الجندي مع اني كان معايا جوزي”.

أبرز المعلومات حول نادية الجندي

نادية الجندي فنانة مصرية شهيرة، بدأت مشوارها الفني بفيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، تجاوزت سنوات عملها السينمائي 64 عامًا، نشأت نادية الجندي في عائلة من الطبقة المتوسطة، لأب يعمل في المقاولة وإنشاء المباني، وكان أبيها عبد السلام الجندي أحد أعلام حزب الوفد قبل ثورة 1952م.

حصلت على جائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عامًا، وكان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959.

نادية الجندي شهيرة بعدم تفضيلها للانجاب

واشتهرت نادية الجندي بعد تفضليها للإنجاب، وقد كشفت عن أن حبها للفن وهوسها به دفعها لعدم الإنجاب من المنتج محمد مختار، على الرغم من استمرار زوجهم لفترة طويلة من الزمن، وقد كشفت عن أسباب ذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني.