/694035/محمد-إمام-يطرح-فيلمه-الجديد-عمهم-في-هذا-الموعد

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد عرض فيلم عمهم للفنان محمد إمام

نشر محمد إمام صورة له من كواليس فيلمه الجديد عمهم عبر موقع انستجرام، وعلق عليها قائلا: “عمهم، صيف 2022 ان شاءالله”.

محمد إمام يثير الجدل بفيلم عمهم

وكان قد أشعل محمد إمام السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو من فيلمه الجديد «عمهم» الذي تم تسريبه منذ قليل، وظهر محمد إمام في الڤيديو مرتديًا ملابس مريض يتحضر لإجراء عملية جراحيةوهو يجري مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد، كما حرص الحضور على ترديد اسم محمد إمام بحماس شديد وقد يُرجح هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد إمام من أحد المستشفيات بسبب رفض خضوعه لإجراء عملية جراحية.