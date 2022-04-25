/694035/محمد-إمام-يطرح-فيلمه-الجديد-عمهم-في-هذا-الموعد
يستعد الفنان الشاب محمد إمام لطرح فيلمه الجديد “عمهم” خلال الفترة القليلة المقبلة اذ روج له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد عرض فيلم عمهم للفنان محمد إمام
نشر محمد إمام صورة له من كواليس فيلمه الجديد عمهم عبر موقع انستجرام، وعلق عليها قائلا: “عمهم، صيف 2022 ان شاءالله”.
محمد إمام يثير الجدل بفيلم عمهم
وكان قد أشعل محمد إمام السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو من فيلمه الجديد «عمهم» الذي تم تسريبه منذ قليل، وظهر محمد إمام في الڤيديو مرتديًا ملابس مريض يتحضر لإجراء عملية جراحيةوهو يجري مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد، كما حرص الحضور على ترديد اسم محمد إمام بحماس شديد وقد يُرجح هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد إمام من أحد المستشفيات بسبب رفض خضوعه لإجراء عملية جراحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد إمام يطرح فيلمه الجديد عمهم في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.