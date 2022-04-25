عيد القيامة.. رجال الدين المسيحى يحتفلون مع نزلاء الإصلاح والتأهيل

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جدة - نرمين السيد - بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2022، استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عدداً من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة.
عقب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها الوزارة ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
يأت ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.
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