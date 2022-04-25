عيد القيامة.. تهنئة من محافظ شمال سيناء لـ الأنبا قزمان

جدة - نرمين السيد - قدمت قيادات محافظة شمال سيناء التهنئة بـ عيد القيامة، وكان على رأس المهنئين الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومدير الأمن اللواء ممدوح أبو زيد، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.





وقدم التهنئة بـ العيد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش. وشارك فى استقبال المهنئين إلى جانب الأنبا قزمان، أسقف الإيبارشية القداس بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل، الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة. وكانت إيبارشية شمال سيناء قد احتفلت بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة شمال سيناء، مظاهر الاحتفال. حيث صلى الأنبا قزمان، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

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