/694039/نادية-الجندي-أفلامي-بتحقق-أعلى-الايردات-وصعب-حد-يجسد-قصة-حياتي

ردت الفنانة نادية الجندي على عدد من التسؤلات حول حياتها المهنية والفنية، بشأن أدوراها المميزة، وصراعاتها مع النجوم، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نادية الجندي في كلام الناس

تحدثت في البداية عن اعمالها الفنية، فقالت: “أفلامي مهمة وحياتي كانت مراحل وفيه مرحلة كنت داخلة في سكة الأفلام السياسية وحققت فيها نجاح كبير وبحس اني عملت شيء ليه قيمه”.

وتابعت: “مقياس نجاح الأعمال بيقاس بالجمهور ودا بيبقى متسجل فمنقدرش نخدع الناس بيها، أما الدراما التليفزيونية بتخدع الجمهور وبيبقى فيها تضليل في النجاحات”.

واستكملت نادية الجندي حديثها: “أفلامي كانت بتحقق أعلى الايرادات، وكنت بضيف لأدوار غيري في السيناريو لو لقيته حلو ومن حق ان دوره يكبر، وسر نجاحي اني كنت بحب النجوم اللي حواليا يبقوا على نفس المستوى”.

وعن امكانية تجسيد قصة حياتها قالت نادية الجندي: “صعب حد يعملها”.

نادية الجندي تكشف تحدياتها للوصول للشهرة

هذا وقالت نادية الجندي خلال الجزء الأول من برنامج كلام الناس: “أنا أكتر واحدة اتحاربت في الوسط وأكتر واحدة صادفها مقامرات وصراعات وحاربت في الصخر عشان أوصل، لما عملب بمبة كشر من أوله لأخره اتحاربت بطريقة شنيعة ولو الحجات دي كانت قصرت فيا مكنتش وصلت لده دلوقتي".

وأضافت: "ربنا اللي كان بيقويني وجمهوري، لدرجة اني أعمال نادية الجندي بتحقق نسب مشاهدة كأنها لسة معروضة النهاردة”.

نادية الجندي تكشف مغامراتها مع مشاهدها الفنية

وتحدثت نادية الجندي عن مغامرتها مع مشاهدها الفنية، فقالت: “في فيلم العربية اتقلبت وأنا بصوره وكتفي اتخلع، قولت أه بطريقة جامدة بس المخرج افتكر ان ده تمثيل، رجعت البيت ودراعي مش قادرة بيه، وكان لازم أخلص الفيلم، وطلبوا مني اني معرضهوش لمجهود، كنت بجري ودراعي مخلوع وبنط بين جبال، والساعة 5 الاصبح، قعدت 4 أشهر موجوعة”.

وأشارت إلى أنها أول من قدمت فيلم سينمائي عن الارهاب، فقالت: “أما عملت الارهاب مكنش لسة بدأ في مصر كان أول فيلم اتعمل في الارهاب وكان خطر عليا”.