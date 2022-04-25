/694037/نادية-الجندي-أما-عملت-مدمنة-قعدت-في-مصحات-عشان-أوصل-رسالة-لا-للمخدرات

حلت الفنانة نادية الجندي، ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع على قناة mbc مصر وذلك في حلقة 23 رمضان من هذا العام، والتي تحدثت خلاله عن فيلمها الذي شهد نجاحا ساحقا “الضائعة” كاشفة عن كواليس العمل لأول مرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نادية الجندي عن أعمالها الفنية

قالت نادية الجندي خلال برنامج كلام الناس، كاشفة عن كواليس فيلم “الضائعة”: “الضائعة قصته عجبتني جدا ولقيته مختلف وموضوع انساني وقضية تهم الناس اللي بتشتغل في الخارج وبتروح تتمرمط وكنت حابة العمل، محمد مختار كان رافض اني أطلع بالشكل ده بس تحديته وقولته هعمله ولو معملتوش هديه لمنتج تاني، مرضاش يزعلني وعمله معايا”.

وتابعت: “لما عملت مدمنة قعدت في مصحات واتعالمت مع مدمنين عشان أوصل رسالة لا للمخدرات، والشخصية فيه بتوصل كأنها انسانة خارجة من غابة”.

واختتمت حديثها، قائلة: “الأفيش كان بشع ومحمد مختار مكنش حابب ينزلني عليه بالشكل المشوه ده والفيلم نزل وحقق نجاح كبير ومحمد مختار مبيقولش كلمة بعد كلمتي”.

تصريحات نادية الجندي في الجزء الأول من كلام الناس

وكانت قد فجرت الفنانة نادية الجندي مجموعة تصريحات جريئة خلال الجزء الاول من البرنامج أهمها سبب غيابها عن الساحة الفنية، وعن اعمالها الفنية المختلفة وأزماتها مع التمثيل، وإصابات تعرضت لها خلال مسيرتها المهنية، إليكم أبرز تلك التصريحات.

- ريا وسكينة كان دور شيطاني جدا وخوفت يأثر على نجوميتي.

- السينما المصرية حصل فيها نوع من التحول بقت تجارية أو كوميدية.

- أشرف زكي قالي انتي أفلام وتاريخ متخليش أزمة تهزمك.

-فيلم الرغبة حصل على 12 جايزة وهيسجل في تاريخ السينما المصرية.

- أما عملت فيلم الارهاب مكنش لسة بدأ في مصر كان أول فيلم اتعمل في الارهاب وكان خطر عليا .

- عملت فيلم عن الارهاب قبل عادل إمام.

- أعمال نادية الجندي بتحقق نسب مشاهدة كأنها لسة معروضة زي النهاردة.

- يوم أما أنزل في عمل لازم يكون ليه قيمة وفيه حاجة جديدة.

- جمهوري بيحبني ومتابعني ومشتقلي وبيشجعني

-مفيش كتاب تقال زي زمان بقى في استسهال انا أعمالي كان بيتكبلها السيناريو 4 أو 6 مرات.

- كل حياتي بقعد أركز اي الجديد اللي ممكن أقدمه للناس.

- أنا أكتر واحدة اكتشفت وجوه جديدة بداية من أحمد زكي لـ ياسر جلال.

- فخورة بياسر جلال في الاختيار 3 الدور عمله بإتقان جميل أنا فخورة بيه.

-الي حربوني موصولوش لحاجة وبعد كل عمل بينجح كنت بنسى الصعب.