/694032/عمرو-أديب-قرارات-العفو-الرئاسي-تم-استقبالها-بسعادة-بالغة-في-الأوساط-الدولية

قدم الإعلامي عمرو اديب الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قررات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها اليوم.

دوت الخليج

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر ، أن الدولة تقوم بالافراج عم بعض المحبوسين هذه الايام، معقبا أنه من ليس في يده دم بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن الإفراج عنه.

عمرو أديب: قرارات العفو الرئاسي تم استقبالها بسعادة بالغة في الأوساط الدولية

ورد الإعلامي عمرو أديب، على من يتخوفون من قرارات العفو الرئاسي، قائلا إن الدوله الان أصبحت قوية ولا تهاب من أحد، معقبا:" الدوله الان اصبحت قوية وتهدف للاستقرار والتنمية".

وأكمل الاعلامي عمرو اديب ان هذا القرار يسعد الناس وتم استقباله بسعادة منقطعة النظير من الأوساط الدولية, منوها أن عودة لجنة العفو الرئاسي للعمل شيء مفرح وسيترتب عليها أمور ايجابية.