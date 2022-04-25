عيد القيامة.. محافظ القليوبية يهنئ أسقف شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - وبدأت صلوات قداس عيد القيامة بصلاة الأنبا مرقس، مطران الإيبارشية القداس بـ كنيسة الشهيد مار جرجس، حيث شاركه عدد من الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.
ومن جانبها، قدمت قيادات محافظة القليوبية التهنئة بـ عيد القيامة، صباح أمس الأحد، بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء عمرو راية مساعد مدير الأمن ووفد من الأمن الوطنى، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.
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