مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يشيد بإصدارات الأوقاف

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب شكر من السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك على ما أهدته وزارة الأوقاف المصرية إلى الأمم المتحدة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية وسلسلة "رؤية" للفكر المستنير العربية والمترجمة، التى تعمل على نشر الفكر الوسطى ومحاربة الأفكار المتطرفة.





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