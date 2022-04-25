نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير شارع الأشراف

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى وما يستجد من أعمال بشأن تطوير شارع الأشراف بالتزامن مع تطوير المقامات وأضرحة آل البيت والتطوير الشامل لجميع الخدمات والمرافق والعقارات بمحيط المسار والذى يقع بنطاق حى الخليفة ويحتوى على عدد هائل من أضرحة آل البيت.

وأكدت خلال اللقاء، متابعتها المستمرة والدورية لجميع الأعمال ومعدل الإنجاز على أرض الواقع للوقوف على ما تم من أعمال ومتابعة نسب التنفيذ وتقييم الأداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار، والذى يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب مرورا بالعديد من المقامات والأضرحة ومنها مسجد السيدة سكينة والسيدة رقية ومقام ابن سيرين ومتنزه الخليفة.

وأوضحت أن أعمال التطوير تهدف إلى ربط المزارات ببعضها البعض من خلال رحلات نقل الزوار لأشهر أضرحة آل البيت، ورحلة العبور بشارع الأشراف، والذى يعد قبلة عشاق آل البيت، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين القادمين من شتى محافظات مصر وغيرها من الدول وذلك للمكانة العالية لآل البيت فى نفس المصريين خاصة.

ووجهت نائب المحافظ، خلال الاجتماع، بإعداد جدول زمنى لمتابعة الأعمال المنفذة بالمشروع والإسراع فى الانتهاء منها من خلال حصر شامل لجميع الواجهات والعقارات والمحلات الكائنة بنطاق الشارع لمتابعة نسب تنفيذ التطوير بها مع إعداد تقارير تفصيلية لما تم تنفيذه على الطبيعة إلى جانب الإسراع فى الانتهاء من وضع تصور كامل لكافة تصاميم العقارات والمحلات وأكشاك البيع والأسوار الموجودة بنطاق الشارع والذى يحاكى الطبيعة التاريخية وعراقة وجمال الموقع.

على صعيد متصل، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهمية تطوير حى المعادى، باعتباره أحد أهم أحياء المنطقة الجنوبية العريقة، والذى يتميز بمظهره الحضارى والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة والتى تتصف بالكلاسيكية والأناقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته نائب المحافظ بحضور أحمد جودة رئيس حى المعادى، ومنال محمود سكرتير الحى، والنائب أحمد الطيبى عضو مجلس النواب عن دائرة المعادى والاستشارى الهندسى لأعمال التطوير ومدير الطرق بالمنطقة الجنوبية لبحث سبل تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المعادى لخلق مظهر حضارى يليق بها وعودتها إلى سابق عهدها.

واستعرضت خلال الاجتماع، أهم ملامح التطوير تمهيدا لبدء أعمال التنفيذ الفعلى لوضع مقترح تصورى لأعمال التطوير من خلال احد المكاتب الاستشارية الكبرى والذى يتم وضعه حاليا للارتقاء بالحى وعودته لعراقته المعهودة.

وأشادت نائب المحافظ بدور شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدنى باعتبارها شريك أصيل فى تحقيق التنمية والتطوير المستمر من خلال كافة أشكال الدعم وتبنى المبادرات الفعالة والذى ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين وهو ما أكده إعلان رئيس الجمهورية اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى لتصبح مؤسسات المجتمع المدنى شريكا أساسيا فى خطط التطوير وهو ما يؤكد قناعة تامة للدور الذى يمكن أن يقوم به على أرض الواقع جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية.

كما وجهت بضرورة رفع أى إشغالات للمحلات والمقاهى والباعة الجائلين وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة ودورية إلى جانب الحملات المستمرة للقضاء على المواقف العشوائية والتكاتك المخالفة داخل الحى وبالمنطقة المحيطة بمحطة المترو وأعمال صيانة الإنارة مع عقد لقاءات دورية وجولات تفقدية مع بدء دخول أعمال التطوير حيز التنفيذ لمتابعة معدلات الإنجاز الفعلى لمقترحات التطوير والتقييم المستمر لآلية التنفيذ.

وشددت كذلك نائب المحافظ على التنسيق المستمر مع شركات المرافق وحصر جميع المشروعات القائمة بالحى والمطلوب تنفيذها للانتهاء منها قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، حيث وعدت بالتنفيذ فى أقرب وقت بعد اعتماد التصميمات.