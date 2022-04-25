العيد فرحتنا.. محافظ الجيزة يتابع التجهيزات ونسب التخفيضات بمعرض فيصل

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الجيزة أنه تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، تم تغيير معرض "أهلا رمضان" إلى معرض “العيد فرحتنا” مع إضافة عارضين جدد لعرض منتجات العيد من الملابس الجاهزة والمنسوجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف توفير المنتجات للمواطنين بجميع المراكز.

ولفتإلا أن ذلك يأتى بالتعاون مع الغرفة التجارية واستكمالا لخطة توفير كافة السلع واحتياجات الأسر المصرية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ، المعرض المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل فى بولاق الدكرور للاطمئنان على توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، موجها بالمتابعة الدورية والمستمرة لمدى توافر المنتجات للمواطنين مع الالتزام بنسب التخفيضات على المعروضات وألا تقل عن ٣٠ % عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ، باكيات بيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم، بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض مؤكداً لهم أنه تم إتاحة معارض ومنافذ سلعية بكل قطاعات المحافظة مع توفير منافذ بيع الخضراوات والفواكه التجزئة بسعر الجملة بالعديد من المناطق على أن تتحمل المحافظة تكلفة النقل والعمالة للتسهيل على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والسيد محمد نور السكرتير المساعد ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس محمود فوزى وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبد الله نور رئيس حى بولاق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.