/694038/سماء-سليمان-تحرير-سيناء-ذكرى-شاهدة-على-جهود-تنمية-أرض-الفيروز-بعد-القضاء-علي-الإرهاب

نوهت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ الي ان الذكرى الاربعين لتحرير سيناء تأتي لتذكرنا بدماء الشهداء الابرار من أبناء قواتنا المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير بقعة غالية من ارض الوطن، كما يأتي الاحتفال بهذه الذكرى كرسالة للأجيال القادمة، بأن عليهم ان يواصلوا جهود التنمية والتعمير و البناء.

دوت الخليج وتتوجه الدكتورة سماء سليمان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحية على جهود تنمية، وتعمير سيناء من العناصر الارهابية المتطرفة التي استهدفت امن و استقرار الدولة المصرية. سماء سليمان: تحرير سيناء ذكرى شاهدة على جهود تنمية أرض الفيروز بعد القضاء علي الإرهاب وتتوجه سليمان بالتحية لجميع رجال القوات المسلحة البواسل، وتترحم علي ارواح شهداء الوطن.

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