مصرع وأصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم بقنا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الأحد ، في حادث تصادم سيارة نقل قلاب بسيارة ملاكي ، بمدخل أبو شوشه الصحراوي بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي، بالقرب من قرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

وأسفر الحادث عن مصرع نيرفد عطية سويرس ، 37 عاما، وبشاره حنا باخوم ، 35 عاما، ومريم حنا باخوم ، عامان، وايفون تامر سعيد، 61 عاما، مقيمين سوهاج، وإصابة مصطفى سمير عبد العزيز، مقيم سمهود في ابوتشت.

تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.