/694033/بالأسماء-مصرع-3-أشخاص-وإصابة-2-آخرين-في-حادث-تصادم-بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي و نقل، أمام قرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و اخرى نقل بمدخل قرية أبو شوشة.

تبين مصرع كل من: منرفا عطيه ساويرس ٣٧ عاماً، بسعاده حنا باخوم ٣٥ عاماً ، مريم حنا عامين وإصابة مصطفي سمير عبد العزيز ٢٥ عاماً ، باشتباه ما بعد الارتجاج، و ايفون تامر سعيد ٦١ عاماً، باشتباه كسر بقاع الجمجمة.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.