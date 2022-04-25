/694030/فاتن-أمل-حربي-الحلقة-23-محمد-الشرنوبي-يتهم-الشيوخ-باستغلال-الفقه-لاضطهاد-المرأة

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 23، بدأت يمحاولة محمد ثروت تقديم طعن في الحكم على قانون الأحوال الدستورية بمساعدة المستشار عدلي والذي يوضح له بأنه لا يوجد نص قانوني حول طاعة الزوج.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 23

ذهبت فاتن “نيللى كريم” لمقابلة ف شكيب “محمد ثروت” و المستشار عدلى وراندا “جيلان علاء”، وهناك أخبرها المستشار علاء بانه يعرفها عندما كانت طفلة وقت ترأسه لمحكمة المنصورة وكان والدها أمين سر المحكمة هناك.

محمد الشرنوبي يتهم استغلال الشيوخ الفقه في اضطهاد المرأة

ورصدت الحلقة رفد الشيخ يحيى “محمد الشرنوبي” من الجمعية الاسلامية اذ تتفاجأ سلمى بهذا الخبر وشعرت بالذنب بأنها من تسبب في ذلك فتواصلت مع الشيخ يحيى على الفور وطلبت مقابلته، لكنه طمأنها بأن لا ذنب لها فيما حدث، وأنه لم يقل سوى الحقيقة، مشيرا إلى أن الفقهاء يستخدمون الفقه في اضطهاد المرأة.

مفاجأة في نهاية الحلقة 23 من مسلسل فاتن أمل حربي

وانتهت الحلقة 23 من مسلسل فاتن أمل حربي بظهور والدها الذي من المقرر أنه كان من متوفي، اذ ذهب شفيع لأحد الأماكن وقام بمانداته ليخرج له.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة عقب الانفصال عن زوجها.

تجسد نيللي كريم بطلة العمل الدرامي، دور السيدة التي تعرضت إلى الظلم من زوجها، وتبدأ رحلتها مع القانون لتسترد حقوقها وحقوق أبنائها ولكنها تدخل في العديد من المشكلات والقضايا التي تقع على عاتق المرأة المنفصلة، وتجد أن القانون غير منصف لحقوق.

تغنى أنغام تتر المسلسل من كلمات مدحت العدل وتقول الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".